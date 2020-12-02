В ЕС определились, с кем дружить: Байден будет в восторге

Евросоюз определился со стратегией, которая будет предложена Байдену: с Украиной нужно дружить, против России — объединяться. Вопросы продвижения "демократии западного типа" по-прежнему на повестке дня, отметили в Еврокомиссии.

Документ, который вышел по итогам заседания членов Еврокомиссии по вопросам работы с США, уже доступен для СМИ. В нём, в частности, уточняется: "дружба против России" — ключевой постулат будущих успешных отношений.

"Трансатлантическое сотрудничество в отношении РФ останется ключевым, в частности, в том, что касается соблюдения международного права. Украина является приоритетным партнёром, американская поддержка нужна для укрепления безопасности и совместной амбициозной программы реформ", — приводят СМИ данные из документа.

Джо Байден, по мнению составителей документа, вполне способен "защитить демократию", которая в свете разнообразных вызовов снова оказалась под угрозой и "большим давлением".