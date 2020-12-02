Байден рассказал, чем обернётся для США отставка Трампа

Лидирующий по предварительным итогам выборов в США Джо Байден рассказал, как страна среагирует на уход Дональда Трампа. По мнению Байдена, без Трампа у власти жители США смогут жить лучше.

Общаясь с журналистами The New York Times, Байден отметил: поражение Трампа пойдёт стране на пользу. Работы после политики Трампа достаточно много, так что в данный момент Байден сконцентрирован на том, чтобы как можно быстрее её начать.

"По моим ощущениям, то, что Дональд Трамп не останется на посту президента ещё на четыре года, пойдёт на пользу этой стране", — рассказал политик.

Также Байден отметил важность работы в рамках линии "Вашингтон — Пекин": здесь Трамп тоже успел "отличиться".