В ЦБ испугались внезапной любви россиян к биржам

Неожиданную реакцию дали меры российских властей по стабилизации финансового состояния страны. Поняв, что оформлять вклады в банках теперь менее выгодно, а биткоин и прочие аналоги жёстко "зарегулированы", россияне потянулись на фондовые биржи.

По данным, которые приведены в "Обзоре финансовой стабильности II — III квартал 2020 года" (доступен на официальном сайте ЦБ РФ), за девять месяцев 2020 года россияне вложили в акции и облигации больше, чем во вклады. Такая динамика — признак грядущих проблем: с финансовой грамотностью у населения всё ещё "не очень".

Только за третий квартал свои деньги брокерам принесли 1,6 млн россиян — причём это именно физические лица, а не компании. Число индивидуальных инвестиционных счетов благодаря этому превысило 2,9 млн.

"Многие продукты фондового рынка являются новыми для клиентов, и необходимо контролировать риски мисселинга [недобросовестных продаж]. Банк России следит за возможными рисками и проводит консультации с рынком по снижению рисков", — отмечают эксперты ЦБ в документе.

Однако не только в рисках населения заключается проблема для властей:

около 29% средств уже выведены в иностранные фондовые биржи;

неумение россиян разбираться в механиках работы бирж ведёт к росту недобросоветных "инвесторов", которые обманом получают деньги и исчезают;

доходность по вкладам, исходя из вышеуказанных цифр, опустилась настолько, что их надёжность уже не перекрывает желание заработать хоть какие-то деньги.

Таким образом, россияне, имеющие некоторый капитал и желающие заработать, вынуждены вставать перед выбором: скромные 3-4% по вкладам — или "невероятный, но рискованный" доход с бирж. И результат пока удручает…