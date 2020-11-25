Набиуллина рассказала о ситуации с банками, вкладами и кредитами

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме и рассказала, как обстоят дела с кредитами, долгами и финансами населения страны. Для наших читателей — самые важные моменты.

Кредиты не вызывают опасного роста долгов

Благодаря тому, что банки снизили ставки, а правительство проводило "мягкую" денежно-кредитную политику, рост кредитования не повлёк за собой "лавину долгов".

"Надо понимать, что заёмные средства для многих компаний сейчас это не столько ресурс для развития, а сколько возможность остаться на плаву. И люди тоже брали кредиты, чтобы поддержать уровень потребления, когда во втором квартале столкнулись со снижением доходов", — напомнила Набиуллина.

Банковская система устойчива, коллапса не будет

Благодаря тому, что банки накопили солидные запасы (так называемые буферы капитала), проблем с потерей устойчивости не будет, уверена Набиуллина.

"Приняв на себя частично удар, который коронавирус нанес экономике, банки смогу его выдержать, не создать проблемы своим вкладчикам и кредиторам", — рассказала глава ЦБ.

Отток вкладов населения — результат нескольких факторов

Набиуллина отметила, что массовый поход населения за вкладами вызван как падением доходов, так и снижением выгод по процентам.

"Это нормально, когда граждане имеют выбор: хранить деньги в банках или идти на фондовый рынок, где большая доходность", — уточнила Набиуллина.

Убыточные банки есть, но это не страшно

Кризис пандемии повлиял не которые банки, сделав их убыточными, но рост оказался незначительным, так что системных рисков нет, уверена глава ЦБ.