Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме и рассказала, как обстоят дела с кредитами, долгами и финансами населения страны. Для наших читателей — самые важные моменты.
Благодаря тому, что банки снизили ставки, а правительство проводило "мягкую" денежно-кредитную политику, рост кредитования не повлёк за собой "лавину долгов".
"Надо понимать, что заёмные средства для многих компаний сейчас это не столько ресурс для развития, а сколько возможность остаться на плаву. И люди тоже брали кредиты, чтобы поддержать уровень потребления, когда во втором квартале столкнулись со снижением доходов", — напомнила Набиуллина.
Благодаря тому, что банки накопили солидные запасы (так называемые буферы капитала), проблем с потерей устойчивости не будет, уверена Набиуллина.
"Приняв на себя частично удар, который коронавирус нанес экономике, банки смогу его выдержать, не создать проблемы своим вкладчикам и кредиторам", — рассказала глава ЦБ.
Набиуллина отметила, что массовый поход населения за вкладами вызван как падением доходов, так и снижением выгод по процентам.
"Это нормально, когда граждане имеют выбор: хранить деньги в банках или идти на фондовый рынок, где большая доходность", — уточнила Набиуллина.
Кризис пандемии повлиял не которые банки, сделав их убыточными, но рост оказался незначительным, так что системных рисков нет, уверена глава ЦБ.
"Количество убыточных банков выросло с 80 до 95. Доля в активах этих убыточных банков около 2%", — уточнила она.
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