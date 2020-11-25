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Набиуллина рассказала о ситуации с банками, вкладами и кредитами

Политика

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме и рассказала, как обстоят дела с кредитами, долгами и финансами населения страны. Для наших читателей — самые важные моменты.

Набиуллина рассказала о ситуации с банками, вкладами и кредитами

Кредиты не вызывают опасного роста долгов

Благодаря тому, что банки снизили ставки, а правительство проводило "мягкую" денежно-кредитную политику, рост кредитования не повлёк за собой "лавину долгов".

"Надо понимать, что заёмные средства для многих компаний сейчас это не столько ресурс для развития, а сколько возможность остаться на плаву. И люди тоже брали кредиты, чтобы поддержать уровень потребления, когда во втором квартале столкнулись со снижением доходов", — напомнила Набиуллина.

Банковская система устойчива, коллапса не будет

Благодаря тому, что банки накопили солидные запасы (так называемые буферы капитала), проблем с потерей устойчивости не будет, уверена Набиуллина.

"Приняв на себя частично удар, который коронавирус нанес экономике, банки смогу его выдержать, не создать проблемы своим вкладчикам и кредиторам", — рассказала глава ЦБ.

Отток вкладов населения — результат нескольких факторов

Набиуллина отметила, что массовый поход населения за вкладами вызван как падением доходов, так и снижением выгод по процентам.

"Это нормально, когда граждане имеют выбор: хранить деньги в банках или идти на фондовый рынок, где большая доходность", — уточнила Набиуллина.

Убыточные банки есть, но это не страшно

Кризис пандемии повлиял не которые банки, сделав их убыточными, но рост оказался незначительным, так что системных рисков нет, уверена глава ЦБ.

"Количество убыточных банков выросло с 80 до 95. Доля в активах этих убыточных банков около 2%", — уточнила она.

Автор: Константин Шапров
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