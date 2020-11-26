"Понимания нет": в Кремле рассказали, сколько ещё экономить россиянам

На фоне спада экономики, проблем с работой и массового закрытия бизнеса у многих россиян назрел вопрос: сколько ещё придётся жить в режиме экономии? Ответить на этот вопрос не смогли даже в Кремле.

В ходе общения с прессой комментарий дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что на данный момент в Кремле не знают, сколько продлится "режим экономии".

"Нет, такого понимания нет, потому что нет понимания, как долго продлится эпидемия", — сообщил Песков.

На данный момент, по словам Пескова, государство работает над тем, чтобы в максимально короткие сроки начать массовую вакцинацию населения. Такая мера позволит значительно замедлить, а то и вовсе прекратить распространение коронавируса.

Напомним: ранее россияне не согласились с данными Росстата по инфляции. Разница между "желаемым" и "действительным" оказалась колоссальной.