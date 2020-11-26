Россияне и власти посчитали инфляцию. Цифры не сошлись

Очередной "разрыв" между официальной и реальной статистикой зафиксирован в отчётах центра ИнФОМ для Центробанка, доступных для ознакомления на сайте cb. ru. Как оказалось, россияне и власти видят инфляцию не просто по-разному, а "кардинально противоположно".

Итак, официальная цифра инфляции от Росстата: 4,3%. Это всего на 0,1% выше, чем прогнозировали в ЦБ (4,2%), так что с "вписыванием в коридор" эксперты справились на отлично.

А теперь — мнение россиян: инфляция уже превысила 10,7% и достигла максимума с 2017 года. Разрыв с официальным показателем — в 2,5 раза, что не может не удивлять.

Вот ещё несколько интересных цифр:

с утверждением "цены сейчас растут быстрее, чем раньше" согласны 43% россиян;

с утверждением "соль и сахар сильно выросли в цене" солидарны 36% опрошенных;

с мнением "услуги ЖКХ показали резкий рост" согласны 26% жителей страны.

Проблема для властей даже не в "народных рейтингах": нежелание или неумение увидеть детальную картину событий может привести к "порочному кругу". Россияне, отмечают эксперты, готовы временно увеличить спрос — но лишь в целях закупки товаров "длительного пользования" и "проедания" резервов. А затем денег не останется…