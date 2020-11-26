О невкусном шоколаде, ТУ, ГОСТ и идеях ЛДПР: комментарий эксперта

В Госдуме оценили работу по производству российского шоколада и удивились: ранее предложенные меры, которые помогли бы сделать его более вкусным и качественным, "не прошли".

Подробно о ситуации рассказал депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) в своём канале Telegram. Нилов отметил: в производстве шоколада, например, всё ещё используются такие компоненты, как глутамат натрия (усилитель вкуса) и пальмовое масло (помогает удешевить продукцию).

Вопрос, что называется, "наболевший" - непонятные потребителю ТУ (технические условия) позволяют производителям класть, по сути, что угодно. Как властям стоит отрегулировать вопрос? Запретить, ограничить, ввести "налог на пальму"?

Комментарий журналистам «Правды. Ру» дал Илья Завельский, вице-президент ассоциации производителей и реализаторов «Гастроном», предприниматель.

Идеи Нилова - не панацея. Даже если ввести ГОСТ

Эксперт отмечает: слова Нилова связаны с «заботой о нации», именно в кавычках. Дело в том, что Нилов просто использовал актуальную тему, чтобы «остаться на слуху».

«Для меня это не панацея. Есть шоколад. Хорошо, тогда отмените весь шоколад по ТУ и скажите, что шоколад делается только по ГОСТ. У нас же есть стандарты ГОСТ, которые идут со времен Советского Союза. И всё. Какие проблемы? Но он будет стоить достаточно дорого», - комментирует Завельский.

Стандарты ГОСТ, отметил эксперт, в России уже сложно применять, поскольку для них понадобится сырьё с Запада, и цена вырастет.

Проблему нужно решать комплексно

«Конечно, пальмовое масло небезопасно. Понятное дело. Но у нас столько составляющих в продуктах есть, которые небезопасны, что надо просто взять и закрыть практически всю пищевую промышленность в стране, если от этого отталкиваться. Например, что касается мясных изделий: практически всю продукцию по ТУ можно убрать, потому что она вся небезопасна. Это моё мнение», - сообщает Завельский.

Решение должно быть проще: можно провести ревизию с привлечением Роспотребнадзора, выяснить, какие продукты безопасны, и разрешить производить только их.

«Нужен комплексный подход к этому, а не на примере отдельного продукта. Если человек забоится о здоровье нации, тогда надо комплексно к этому подходить, как я и сказал: проводить ревизию, выявлять продукцию, которая некачественная, и её запрещать», - резюмирует Завельский.

Специально для сайта "Правда. Ру".