Депутат ГД рассказал, почему российские шоколадки стали менее вкусными

В Госдуме оценили работу по производству российского шоколада и удивились: ранее предложенные меры, которые помогли бы сделать его более вкусным и качественным, "не прошли".

Подробно о ситуации рассказал депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) в своём канале Telegram. Нилов отметил: в производстве шоколада, например, всё ещё используются такие компоненты, как глутамат натрия (усилитель вкуса) и пальмовое масло (помогает удешевить продукцию).

В такой ситуации на европейском рынке конкурентам России не приходится делать совершенно ничего: российские производители сами себе "стреляют в колено".

"А ведь сколько раз мы и законодательно, и в рамках различных мероприятий на думской площадке призывали ограничить, запретить использование того же пальмового масла и усилителя вкуса — глутамата натрия. Главное — гнать объёмы, удешевлять производство и издержки? Для коммерсанта это, наверное, логично. Но итоговая цена такого "ужимания" для бизнеса оказывается слишком высока", — уверен Нилов.

Более того, задался вопросом депутат депутат: с европейским рынком всё понятно, "но разве на прилавках российских магазинов другая продукция"?