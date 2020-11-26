Путин поставил задачу по регулированию "удалёнки"

Задачу по регулированию работы удалённых сотрудников поставил Владимир Путин по итогам встречи с членами правления РСПП ("Российский союз промышленников и предпринимателей").

Документ целиком уже доступен на официальном сайте президента РФ kremlin. ru. В нём, в частности, уточняется: необходимо более тщательно проработать нормативное регулирование работы "удалёнщиков".

"…обеспечить совершенствование нормативного регулирования дистанционной работы исходя из необходимости соблюдения баланса интересов работников и работодателей, минимизации расходов на организацию данного вида работы, а также недопущения ее излишнего нормативного регулирования", — говорится в тексте документа.

Напомним, что сегодня, 26 ноября, как раз рассматривается в третьем чтении законопроект об "удалёнке". Работать вне офиса должно стать проще, а найм удалённого работника может оказаться выгоднее найма "ходящего в офис".