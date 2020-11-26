"Право на офлайн": в Госдуме обсуждают закон об "удалёнке"

Любителей поработать из дома, кафе или любого другого "удалённого" места наконец решили "узаконить". Сегодня, 26 ноября, Госдума в третьем (финальном) чтении обсудит законопроект, который поможет нормировать работу удалённых сотрудников.

Основной вопрос, который ранее вызвал много споров среди депутатов, остался, похоже, "за бортом" документа. Речь — о так называемом праве на офлайн, то есть праве работника не выходить на связь с работодателем в "нерабочие" часы. Ранее термин обсуждался, но к третьему чтению из законопроекта пропал.

Регулировать, сколько и когда "удалёнщику" работать, будут следующим образом:

если в договорах, нормативных актах и иных документах, которые определяют рабочее время, есть точные границы рабочих часов именно для "удалёнщика", то он должен следовать им;

если таковых границ нет, удалённый сотрудник вправе планировать график по своему усмотрению.

Также в документе будут более ясно прописаны правила заключения договоров, документооборота, найма, увольнения, зарплат и прочие важные аспекты работ с "удалёнщиками".