Очередную порцию обвинений подготовили для России представители Польши. В Варшаве снова недовольны версией событий в Катынском лесу.
Исторический экскурс: в 1940 году в Катынском лесу были расстреляны примерно 4,5 тысячи офицеров Польши, которых ранее интернировали в процессе кампании 1939 года. Кроме того, в 30-х годах в Катынском лесу захоронили более 6 тысяч граждан СССР — по официальной версии они считаются жертвами сталинских репрессий.
Претензии предъявили в российском посольстве Польши, полный его текст выложили на интернет-странице дипмиссии. По мнению поляков, факты о преступлении были вновь "искажены". "Искажения" были зафиксированы в рамках выступлений на конференции по вопросам российско-польских отношений, организованной в Тверской области.
"На наш взгляд, распространенная на конференции версия истории была направлена на то, чтобы не признать ответственности НКВД за Катынское преступление в Медном и подтвердить сталинскую версию убийства, возлагающую ответственность за преступление на нацистскую Германию", — отмечают дипломаты в заявлении.
Находясь под следствием, Михаил Ефремов совершил поступок, который не оценят заключённые.