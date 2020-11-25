Польша снова обвинила Россию в "искажении фактов" о Катынском расстреле

Очередную порцию обвинений подготовили для России представители Польши. В Варшаве снова недовольны версией событий в Катынском лесу.

Исторический экскурс: в 1940 году в Катынском лесу были расстреляны примерно 4,5 тысячи офицеров Польши, которых ранее интернировали в процессе кампании 1939 года. Кроме того, в 30-х годах в Катынском лесу захоронили более 6 тысяч граждан СССР — по официальной версии они считаются жертвами сталинских репрессий.

Претензии предъявили в российском посольстве Польши, полный его текст выложили на интернет-странице дипмиссии. По мнению поляков, факты о преступлении были вновь "искажены". "Искажения" были зафиксированы в рамках выступлений на конференции по вопросам российско-польских отношений, организованной в Тверской области.