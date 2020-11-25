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Мэры Будапешта и Варшавы пошли против своих правительств

Мир » Европа » Евросоюз

Мэры Будапешта и Варшавы обвинили правительства Венгрии и Польши в срыве бюджета ЕС и фонда восстановления Covid-19. Они написали в Брюссель, призывая его работать непосредственно с региональными властями.

Мэры Будапешта и Варшавы пошли против своих правительств

"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и вице-премьер Польши Ярослав Качиньский доказали, что они готовы рискнуть общеевропейским политическим кризисом и оставить блок без столь необходимого стимула только для того, чтобы защитить свои собственные эгоистичные политические интересы", — говорится в письме глав Будапешта Гергели Карачони и Варшавы Рафала Тшасковского. — Смягчение последствий пандемии коронавируса оказалось менее важным для обоих правительств, чем сохранение способности защищать свои коррумпированные интересы, нападать на верховенство закона и продвигать нелиберальную политику".

Мэры венгерской и польской столиц призвали ЕС направить им финансирование, минуя федеральные правительства своих государств в целом.

"Региональные власти ближе к народу и более способны эффективно расходовать деньги для достижения более здорового и устойчивого будущего", — настаивают они.

Карачони и Тшасковский, которые оба являются членами оппозиционных партий, поклялись продолжать борьбу за прямой доступ к фондам ЕС, чтобы их гражданам не пришлось страдать из-за "безответственных" действий своих национальных правительств.

Напомним, на прошлой неделе Венгрия и Польша наложили вето на принятие бюджета ЕС на 2021-2027 годы и фонда восстановления. Их не устроил пункт в проекте бюджета, который обязывал страны соблюдать принцип верховенства права, чтобы иметь доступ к фонду помощи.

Брюссель, в свою очередь, поставил под сомнение попытки руководства двух восточноевропейских государств подорвать независимость судов, средств массовой информации и НПО.

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Автор: Ольга Лебедева
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