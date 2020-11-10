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Эксперт - об отставках министров: Мишустин собрал "свою команду"

Состоявшиеся отставки министров — не следствие того, что они не исполняли поручения главы государства, а так называемый ротационный процесс, об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Эксперт - об отставках министров: Мишустин собрал "свою команду"

Песков также отметил, что поручения президента — "абсолютный приоритет" правительства, просто премьер-министр страны Михаил Мишустин может и должен формировать кабинет министров так, чтобы максимально эффективно решать текущие задачи.

Есть популярная поговорка — "Послушай власть и сделай наоборот". Действительно ли череда отставок — лишь "ротация", про которую говорят официально?

Для читателей "Правды. Ру" об этом расскажет Анатолий Гагарин, генеральный директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, руководитель Экспертного клуба Екатеринбурга, профессор департамента политологии и социологии УрФУ.

Мишустину было необходимо поставить людей из "своей команды"?

"Я думаю, что, скорее всего, это ротация, о которой, кстати, давно уже говорили.

Видимо, в той ситуации, которая сейчас сложилась, необходимы такие меры, которые позволят определенным образом оживить или придать новые импульсы развития той управленческой структуре, которая сейчас сложилась.

Поэтому, мне кажется, что в рамках именно этих требований и совершены последний отставки, видимо, новые назначения", — рассказывает Гагарин.

Эксперт отмечает, что в каком-то смысле такая мера позволит чиновникам по-новому взглянуть на ситуацию. К тому же Мишустину действительно было необходимо поставить людей из "своей команды", на которых он в большей степени рассчитывает, надеется.

"Видимо, эту команду Мишустин сейчас и создал. Посмотрим, как она справится с обязанностями", — резюмирует Гагарин.

Специально для "Правды. Ру"

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