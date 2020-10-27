Лавров рассказал, что мешает Европе в диалоге с Россией

Несмотря на сложности в двухстороннем диалоге, вызванные как санкциями по "делу Навального", так и проблемами "Северного потока - 2", Россия надеется на возобновление конструктивного диалога. Главное, оставаться в этом диалоге открытыми и честными.

Комментируя ситуацию, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул: диалог вполне можно восстановить в полном объёме. Вопрос лишь в одном — хватит ли у Европы для этого здравого смысла.

"Хотелось бы надеяться, что у наших европейских коллег хватит мудрости, дальновидности, просто здравого смысла, и в итоге наш диалог с Евросоюзом и его государствами-членами будет восстановлен в полном объёме на принципах добрососедства, честности, предсказуемости и открытости", — уточнил Лавров для СМИ.

Ранее Лавров отметил: если Запад и дальше продолжит вести себя хамски и не уважать собеседника, Россия оставит за собой право прервать дипломатические связи. По мнению Лаврова, "ответственные за внешнюю политику в Европе не понимают необходимость вежливого разговора."