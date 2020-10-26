МИД РФ: Россия против военного решения проблемы Карабаха

Какие-либо попытки решить проблему Нагорного Карабаха военным путём категорически не поддерживаются Россией. Лучшим вариантом урегулирования конфликта всё-таки остаётся дипломатия.

Комментируя возможность "силового" решения проблемы, министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул: России очень близки и Армения, и Азербайджан, поэтому говорить о том, что военные методы возможны и допустимы, не стоит.

"В случае с Нагорным Карабахом подход России и Турции имеет свои нюансы. Мы не скрываем, что не поддерживаем позицию, согласно которой военное решение этой проблемы якобы возможно и допустимо", — озвучил позицию России Лавров.

Лавров отметил: помимо проблемы Нагорного Карабаха, существуют ещё и достаточно сложные проблемы в Сирии и Ливии. Там российские дипломаты тоже стараются решить вопрос мирно.