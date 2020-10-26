Какие-либо попытки решить проблему Нагорного Карабаха военным путём категорически не поддерживаются Россией. Лучшим вариантом урегулирования конфликта всё-таки остаётся дипломатия.
Комментируя возможность "силового" решения проблемы, министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул: России очень близки и Армения, и Азербайджан, поэтому говорить о том, что военные методы возможны и допустимы, не стоит.
"В случае с Нагорным Карабахом подход России и Турции имеет свои нюансы. Мы не скрываем, что не поддерживаем позицию, согласно которой военное решение этой проблемы якобы возможно и допустимо", — озвучил позицию России Лавров.
Лавров отметил: помимо проблемы Нагорного Карабаха, существуют ещё и достаточно сложные проблемы в Сирии и Ливии. Там российские дипломаты тоже стараются решить вопрос мирно.
"При этом мы не скрываем, что наши позиции по разрешению отдельных региональных споров по объективным причинам могут существенно различаться", — дополнил Лавров.
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