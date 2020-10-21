В Госдуме решили не индексировать зарплаты госслужащих

В целях экономии бюджетных средств в Госдуме приняли решение временно приостановить индексирование зарплат государственных служащих. Однако запрет не коснется денег, которые получают региональные чиновники.

Законопроект о "заморозке" индексации принят в первом чтении и ожидается, что он начнёт работать с 2021 года. По прогнозам экономистов, такая мера позволит высвободить около 2,9 млрд рублей.

"В отношении окладов денежного содержания федеральных государственных гражданских служащих индексация в 2021 году не запланирована. Следовательно, положения федерального закона № 79-ФЗ в части ежегодного увеличения (индексации) окладов денежного содержания гражданских служащих подлежат приостановлению", — уточняется в пояснительных документах.

Напомним, ранее отказ индексировать зарплаты судей юристы называли "незаконным", поскольку его не согласовали с Советом судей согласно федеральному закону.