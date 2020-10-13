Отказ правительства индексировать зарплаты судей оказался вне закона

В этом году в рамках борьбы с пандемией и сохранения стабильности бюджета правительство приняло ряд решений, которые общественность встретила в штыки. Однако, как оказалось, недовольны не только представители бизнеса и покупатели, но и чиновники.

Одной из мер правительства по "экономии" бюджета стала приостановка индексации зарплат госслужащим. Именно эта мера оказалась настолько неудачной, что её рассмотрели в Верховном суде. И оказалось, что экономия на зарплатах судей, которая могла бы сохранить около 1,3 млрд рублей, незаконна.

Дело в том, что в стране действует закон "О финансировании судов в Российской Федерации", в котором чётко указано: подобные действия можно проводить только с одобрения Совета судей.