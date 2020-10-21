Проект "оптимизации" расходов на армию, предложенный в Минфине, вызвал критику ряда депутатов. В частности, негативно о планируемых мерах высказался лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.
По мнению политика, сокращать расходы можно, но не такими радикальными методами. Например, на данный момент в армии слишком много генеральских должностей. Можно пересмотреть количество "начальственных" позиций. Но "срезать" индексацию военных пенсий и увеличивать срок выслуги — очень странные шаги.
"Военные пенсии в существующем ныне виде — краеугольный камень социальной защиты военнослужащих и немаловажная составная часть престижа военной профессии. Трогать этот камень нельзя ни в коем случае.
Те, кто уже служит, почувствует себя обманутым, а те, кто готовится связать свою судьбу с армией или флотом, крепко задумаются", — уверен Миронов.
Также Миронову не нравится схема, по которой часть военнослужащих переведут на гражданскую службу.
"Не хочу фантазировать по поводу мотивов, двигавших сотрудниками Минфина при подготовке этого прожекта. Хотелось бы услышать от главы ведомства Антона Германовича Силуанова: чем он руководствовался, подписывая соответствующий документ", — резюмировал политик.
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