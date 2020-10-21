Миронов: экономия Минфина на армии вызывает недоумение

Проект "оптимизации" расходов на армию, предложенный в Минфине, вызвал критику ряда депутатов. В частности, негативно о планируемых мерах высказался лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

По мнению политика, сокращать расходы можно, но не такими радикальными методами. Например, на данный момент в армии слишком много генеральских должностей. Можно пересмотреть количество "начальственных" позиций. Но "срезать" индексацию военных пенсий и увеличивать срок выслуги — очень странные шаги.

"Военные пенсии в существующем ныне виде — краеугольный камень социальной защиты военнослужащих и немаловажная составная часть престижа военной профессии. Трогать этот камень нельзя ни в коем случае. Те, кто уже служит, почувствует себя обманутым, а те, кто готовится связать свою судьбу с армией или флотом, крепко задумаются", — уверен Миронов.

Также Миронову не нравится схема, по которой часть военнослужащих переведут на гражданскую службу.