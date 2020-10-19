Россия заплатила за газ для Белоруссии сама себе

Выделенный Москвой для Минска кредит начал порождать весьма любопытные операции. Так, власти Белоруссии смогли на 100% погасить долг за поставки российского газа, просто вернув часть кредита в Москву.

"За счёт этих средств Белоруссия полностью погасит накопленную задолженность за поставки газа перед "Газпромом", — высказался ранее руководитель Министерства финансов РФ Антон Силуанов.

По словам представителей белорусского Минэнерго, стране удалось покрыть долг, который копился с января 2020 года. Операцию провели очень быстро: буквально через пару часов после получения первого транша он был "развёрнут" и снова оказался в Москве.

Напомним, что кредит суммарным объёмом в 1,5 млрд долларов выдан Белоруссии на 10 лет. Интересно, что до начала переговоров в Сочи власти РБ не хотели признавать свою задолженность, но в итоге, получив деньги, вынуждены были её гасить.