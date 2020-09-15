Россия не ставила дополнительные условия по кредиту в размере 1,5 миллиарда долларов, который получит Белоруссия.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"У любого кредита есть коммерческие условия, связанные с его обслуживанием. Любой кредит имеет коммерческую сторону. Ни о каких других условиях речи идти не может", — пояснил представитель Кремля.