Россия не ставила дополнительные условия по кредиту в размере 1,5 миллиарда долларов, который получит Белоруссия.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"У любого кредита есть коммерческие условия, связанные с его обслуживанием. Любой кредит имеет коммерческую сторону. Ни о каких других условиях речи идти не может", — пояснил представитель Кремля.
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.