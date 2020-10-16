Захарова: глава МИД ФРГ Хайко Маас лжёт

Заявления Хайко Мааса, которые касаются "дела Навального", часто не соответствуют истине. При этом Маас не только вводит в заблуждение мировое сообщество, но и провоцирует Россию на "агрессивные" ответы.

По ситуации высказалась представитель МИД РФ Мария Захарова. Она привела пример: Маас заявил, что вся история вокруг Навального ни в коем случае не должна рассматриваться как предмет российско-германских отношений". По мнению Захаровой, это не более чем "тактические уловки".

Кроме того, в Германии утверждали, что российские власти "продвигают" нелепую теорию касательно того, что Алексей Навальный "отравил сам себя".

"Это чистая ложь. Никто таких утверждений никогда не делал. Воспринимаем эти слова главы МИД ФРГ не иначе как выходящий за рамки этики провокационный приём", — прокомментировала Захарова.

Берлин, напомнила политик, всё ещё занимается "уклонением" от совместной работы и от международно-правовых обязательств.