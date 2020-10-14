Навальный рассказал, кто платил за его лечение

Стали известны имена тех, кто оплатил итоговый чек за лечение Алексея Навального в клинике "Шарите". Поблагодарить этих людей решил сам оппозиционер, рассказав о них в своём профиле Instagram. Итоговая сумма, которую запросили в "Шарите" — около 50 000 евро.

Навальный отметил, что счёт "оплачен вскладчину" и поблагодарил:

IT-специалиста Романа Иванова ;

; предпринимателя Евгения Чичваркина ;

; экономиста Сергея Алексашенко.

Политик отметил, что ему потребуется длительное восстановление, которое тоже нужно будет оплатить. Однако беспокоиться сторонникам Навального не стоит: расходы уже готов покрывать Чичваркин.

По уточнениям блогера, ему предлагали помощь и другие люди, однако возникла нежданная проблема: европейская финансовая и банковская системы не позволили без проблем осуществлять переводы.

Также политик рассказал, что рейс "Омск — Берлин" обошёлся в 79 000 евро, которые ему помог покрыть бизнесмен Борис Зимин.