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Эксперт - об узаконивании самоизоляции: это противоречит Конституции

Для того чтобы россияне осознали всю серьёзность ситуации с коронавирусом и перестали "заниматься отсебятиной", власти задумались о законодательном закреплении терминов вроде "самоизоляция", "социальная дистанция" и прочих. Опыт у руководства страны уже есть — осталось только изложить всё на бумаге. Власти РФ собрались узаконить самоизоляцию.

Эксперт - об узаконивании самоизоляции: это противоречит Конституции

Такое мнение озвучила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Эти заявления — признак того, что "новый "ковидный" мир" — данность на много лет вперёд? Стоит ли прописать сразу и меры поддержки — или, по традиции нашего законодательства, всё решится через введение штрафов?

Комментирует специально для "Правды. Ру" политолог Андрей Миронов.

 

"Думать должны те, кто так говорит"

"Тут думать абсолютно не нужно. Думать должны те, кто так говорит. 

Валентина Ивановна очень ратовала за Конституцию. Хорошо было бы прочитать этот документ. Любое ограничение свободы граждан возможно только с введением чрезвычайного положения. Чрезвычайное положение в стране может ввести только один человек — президент страны.

Все остальные постановления, указы юридически неправомерны", — подчёркивает Миронов.

Эксперт уверен: любой юрист первого курса докажет, постановления Собянина и их аналоги в регионах противоречат закону.

 

"Новый "ковидный" мир" — данность на много лет вперед?

"Нет. "Ковидный" мир может быть каким угодно — на год, на два. Этого никто не знает. Зараза существует, эта зараза, естественно, есть.

Сейчас возьмите фотографии Израиля и Испании — пустые улицы. Париж сегодня закрыл 8 провинций, абсолютно закрыл, просто объявил комендантский час.

А у нас объявляет каникулы. У меня один вопрос: каникулы — это детский праздник? Нужно позвать друзей, а друзья придут с родителями. А мы ещё и в Ярославле устраиваем многотысячный форум для школьников со всех регионов", — рассказывает эксперт.

 

"Меры поддержки - издевательство"

Эксперт уверен: текущие меры поддержки иначе как издевательством назвать сложно. К примеру, 5,5 тысяч на семью, если в ней есть дети от 3 до 7 лет.

"А если ребёнку 8, уже не нужно, если ребёнку 9, уже не нужно? Это издевательство", — привел пример Миронов.

По словам Миронова, меры поддержки должны исчисляться 2/3 средней зарплаты работника. Тогда человек может уйти на самоизоляцию, потому что большинство людей живут от зарплаты до зарплаты.

"Больше обсуждать, я считаю, нечего.

В противном случае самоизоляция вызовет протесты, как в Берлине, вызовет недовольство. И чем это закончится, примерно нетрудно себе представить", — заключает эксперт.

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