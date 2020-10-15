Для того чтобы россияне осознали всю серьёзность ситуации с коронавирусом и перестали "заниматься отсебятиной", власти задумались о законодательном закреплении терминов вроде "самоизоляция", "социальная дистанция" и прочих. Опыт у руководства страны уже есть — осталось только изложить всё на бумаге.
Такое мнение озвучила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По её словам, ранее власти были вынуждены работать в условиях форс-мажора, из-за чего неизбежно возникали "перегибы на местах". Чтобы как у властей, так и у жителей регионов было чёткое понимание того, как работать и жить в непростой ситуации пандемии, необходимо закрепление новых терминов.
"Чтобы никому не повадно было заниматься отсебятиной, что называется.
В настоящее время несколько комитетов Совфеда работают над дачей юридического определения этих терминов и определением рамок возможного применения [мер]", — рассказала Матвиенко.
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