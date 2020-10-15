В Минфине сообщили: сборы НДС упали в шесть раз. Что это значит?

В Минфине посчитали сборы по НДС и вынесли вердикт: второму по величине "доходному ручью" для российской экономики тоже "нездоровится". В частности, в сентябре сборы НДС упали на 23%, что чревато проблемами уже к концу года.

История с НДС начиналась для властей довольно позитивно: благодаря поддержке бизнеса и населения в августе сборы упали всего на 3,7%. До этого собираемость была на приличном уровне: в бюджет за первое полугодие 2020-го ушло на 29 млрд рублей больше, чем за тот же период годом ранее.

Однако сентябрь оказался "могильщиком" налога: сборы упали в шесть раз. По данным экспертов, в первую очередь по этому падению видна реакция бизнеса на "меры поддержки" власти. Увидев, что спасать бизнес от банкротства особо никто не хочет, владельцы массово "ушли в тень". На это указывает и рост наличности в обороте: на 20% с начала года.

Грубо говоря: пока власти ждут от бизнеса "честной" игры, тот просто проводит все операции "мимо кассы", лишая государство денег, но спасая себя от закрытия.