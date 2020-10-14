Власти РФ задумались о налоге на воду

В поисках спасения худеющего бюджета власти не только сокращают расходы, но и ищут новые способы пополнить "копилку".

После анонсированного повышения НДПИ, акцизов на табак и новой системы маркировки пива чиновники задумались и о питьевой воде.

Новая система маркировки питьевой воды, которая станет частью программы "всеобщей маркировки товаров" (её планируется реализовать к 2024 году), приведёт к тому, что производители обязаны будут дополнительно тратиться на производство.

Суть маркировки проста: на все единицы товара нужно нанести уникальный код, который позволит "отследить" цикл продаж от производителя до конечного потребителя.

Пока маркировка воды станет лишь экспериментом — её введут до 1 апреля 2021 года. Однако если власти сочтут эксперимент удачным, маркировка станет обязательной.