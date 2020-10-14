В поисках спасения худеющего бюджета власти не только сокращают расходы, но и ищут новые способы пополнить "копилку".
После анонсированного повышения НДПИ, акцизов на табак и новой системы маркировки пива чиновники задумались и о питьевой воде.
Новая система маркировки питьевой воды, которая станет частью программы "всеобщей маркировки товаров" (её планируется реализовать к 2024 году), приведёт к тому, что производители обязаны будут дополнительно тратиться на производство.
Суть маркировки проста: на все единицы товара нужно нанести уникальный код, который позволит "отследить" цикл продаж от производителя до конечного потребителя.
Пока маркировка воды станет лишь экспериментом — её введут до 1 апреля 2021 года. Однако если власти сочтут эксперимент удачным, маркировка станет обязательной.
"Перед нами не что иное, как косвенное налогообложение бизнеса.
Фактически мы получаем вторую систему "а-ля Платон". Только на это раз платить придётся не только дальнобойщикам, а всей стране", — резюмирует интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.
Астролог планирует открыть своё шоу.