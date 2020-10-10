Путин подшутил над Жириновским

Президент России Владимир Путин подшутил над лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.
Это произошло перед встречей главы государства с главами парламентских фракций, которая прошла в онлайн-формате.
Путину и участникам встречи пришлось ждать Владимира Жириновского, который опоздал.
"Позовите Владимира Вольфовича. Вот и подъехал. Решил перекусить, и правильно", — сказал президент.
Россия как слабейшее звено империалистического лагеря нервно реагирует на происходящие мировые процессы, чем более устойчивые Евросоюз и Япония. Слабейшее звено оказалось перед судьбоносным вопросом выбора идеологии будущего, картины мира для своего народа.