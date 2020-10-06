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Главы МИД России и Франции обсудили Карабах

Конфликт в Нагорном Карабахе вызывает озабоченность мирового сообщества, поэтому необходимо сделать всё для скорейшего его решения дипломатическими методами. Однако недобросовестные "игроки" хотят использовать кризис себе во благо.

Главы МИД России и Франции обсудили Карабах

Такой ситуации, как и попыток "политизировать" нынешние проблемы (например, "дело Навального"), нужно избегать. Российская сторона готова к совместной работе — как по Карабаху, так и по "делу Навального". В рамках последнего в Москву приедет рабочая группа ОЗХО.

Во время телефонной беседы Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан обсудили эти и несколько других вопросов, которые имеют важное значение для российско-французских отношений.

"Подчёркнуто важное значение дальнейших согласованных действий сопредседателей минской группы ОБСЕ в соответствии с совместным заявлением президентов России, США и Франции", — отмечается касательно Карабахского конфликта в итоговом резюме для СМИ.

Напомним: ранее Россия, Франция и США совместно призвали Армению и Азербайджан остановить кровопролитие, а также выразили соболезнования погибшим и их близким.

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