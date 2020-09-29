Если ребенку еще нет 14 лет, а в социальные сети он уже хочет, для регистрации понадобится согласие родителей. Такую инициативу предложил депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Федоров в письме на имя главы Минцифры РФ Максута Шадаева.
Насколько такая мера правильна? Специально для читателей "Правды. Ру" на этот вопрос ответил Павел Пожигайло, первый заместитель председателя Комиссии по вопросам демографической и семейной политики Общественной палаты Российской Федерации.
"Абсолютно правильна.
Если мы хотим сберечь наших детей — безусловно, поскольку сама по себе социальная сеть небезопасна и небезобидна.
Если раньше это была безобидная игрушка, где можно было пообщаться, то сейчас это технология "доросла" до того, что позволяет власть в стране поменять. Я уж не говорю про разного рода группы вроде "Синий кит" и все остальное.
Поэтому мне инициатива кажется абсолютно своевременной и правильной. Я поддерживаю эту инициативу.
Там нужно будет галочку поставить, что родитель разрешает? И сможет даже отслеживать, что там ребенок его пишет? Это не будет, наверное, сильно сложно", — дал комментарий для "Правды. Ру" Пожигайло.
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