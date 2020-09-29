"Соцсети перестали быть игрушкой": мнение эксперта

Если ребенку еще нет 14 лет, а в социальные сети он уже хочет, для регистрации понадобится согласие родителей. Такую инициативу предложил депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Федоров в письме на имя главы Минцифры РФ Максута Шадаева.

Насколько такая мера правильна? Специально для читателей "Правды. Ру" на этот вопрос ответил Павел Пожигайло, первый заместитель председателя Комиссии по вопросам демографической и семейной политики Общественной палаты Российской Федерации.