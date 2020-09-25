Для регистрации ребенка в соцсети понадобится одобрение родителей?

Если ребенку еще нет 14 лет, а в социальные сети он уже хочет, для регистрации понадобится согласие родителей. Такую инициативу предложил депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Федоров в письме на имя главы Минцифры РФ Максута Шадаева.

"Прошу Вас совместно с представленными в Российской Федерации социальными сетями рассмотреть возможность введения правового механизма верификации регистрирующихся пользователей, а также производить регистрацию детей в возрасте до 14 лет только с разрешения их законных представителей", — пишет Федоров.

По мнению депутата, при всех возможных опасностях, которые таит в себе пребывание в соцсети, механизмов защиты детей в них минимум. Например, зачастую можно нарваться на анонимных злоумышленников, которые вынудят ребенка сделать что-нибудь незаконное.

Также соцсети — прекрасный инструмент для сбора "массовки" под уличные акции протеста, и в подобных акциях по всей стране регулярно появляются дети. И конечно же, в соцсетях активно распространяются ложные, "фэйковые" данные.