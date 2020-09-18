Как защитить себя от фейковых новостей

Мы живём в век информации. Интернет обрушивает на нас тонны самых разных сведений ежедневно. Среди них попадаются откровенно фейковые материалы, которые видно сразу и которые никто не воспринимает всерьёз. Но иногда фальшивые новости настолько удачно замаскированы под сообщения о реальных событиях, что на эту удочку попадается большое количество людей.

Как понять, что информация фейковая? Как защитить себя от неё? С этими вопросами "Правда.Ру" обратилась к руководителю отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья РАМН Сергею Ениколопову.

Верю — не верю

Сергей Николаевич рассказал, что в течение жизни у человека формируется круг людей, которые обладают авторитетом и которым он доверяет:

родители;

учителя;

коллеги по работе — специалисты, которые считаются лучшими и вызывают больше доверия;

друзья (при этом одним доверяют больше, другим — меньше).

То же самое относится к средствам массовой информации. Одним СМИ люди верят, другим нет. Традиционно доверяют проверенным изданиям, которые существуют уже много десятилетий. Ениколопов напомнил, что в Советском Союзе были официальные источники информации, которые не вызывали сомнений:

газета "Правда",

газета "Известия",

информационное агентство ТАСС.

Они пользовались авторитетом и в других государствах:

"Эта фраза была известна во всём мире — "ТАСС сказал". Так же как и "Associated Press сообщает". Все знали, что у них точные сведения, без какого-либо обмана, и можно было спокойно перепечатывать их у себя. В смысле во всех остальных СМИ", — отмечает эксперт.

Никаких противоречий

Сергей Ениколопов подчёркивает, что обилие информационных источников даёт людям возможность выбирать новости по собственному вкусу.

"Постепенно мы начинаем доверять тому, что уже субъективно подкрепляет наши собственные знания, подтверждает наши убеждения. А те, кто будет писать нечто противоречащее, будут отторгаться, причём не снисходительно, а агрессивно. То же самое относится и к фейковым новостям. Если это не противоречит моим убеждениям, то всё нормально", — заявляет эксперт.

Кто и зачем размещает фейковые новости

Сергей Ениколопов утверждает, что авторы фейковых новостей делятся на две группы.

1. Люди, которые пытаются выплеснуть тревожность, раздражение. "Это старый психотерапевтический прием: напишите о своей тревоге, болезни, чего вы боитесь, истории из жизни. И огромное количество людей с большой тревогой начинают писать всякую ерунду и размещать эти тексты в Сети. Но читают их такие же тревожные люди, поэтому общественные страхи нарастают, как снежный ком. Если первоначально это было чьей-то личной проблемой, то через некоторое время становится уже социальной тревогой. Это заразно". 2. Люди, которые хотят навредить другим или показать свою власть над ними. "Есть небольшая, но очень зловредная группа людей, которые хотят делать гадости, провокации, как старуха Шапокляк из старого советского мультфильма. Иногда им кажется, что они так пошутили. Другой мотив — жажда власти. Вот он позвонил, сказал, что "Детский мир" заминирован. Всех срочно эвакуируют, приезжают специальные службы и так далее. Он один такой властный, что полгорода на уши поставил".

Как бороться с фейковыми новостями

Сергей Ениколопов уверен, что единственный способ не поддаться влиянию фейковых новостей — критическое мышление. При знакомстве с любой информацией необходимо руководствоваться здравым смыслом. Особенно актуально это в период пандемии.

"Фильтровать новости можно, к сожалению, только с помощью здравого смысла. Хочу отметить, что сейчас уменьшается доля людей с нормальным критическим мышлением, вместо этого появляется всё больше людей, которые готовы поверить во всё что угодно. Готовность к восприятию фейковых новостей увеличивается из-за пандемии и долгого периода самоизоляции, информация абсолютно не фильтруется", — отметил эксперт.