Российское посольство в Вашингтоне выступило с резким упреком в адрес правительства США, указав, что ему следовало бы "спасать американские жизни и бороться с коронавирусом, а не с российскими вакцинами".
Это заявление было сделано в ответ на слова, сказанные на брифинге представителем Госдепа, в которых была поставлена под сомнение эффективность формул коронавирусных вакцин, разработанных в России.
В официальном Твиттер посольства России в США написано:
"правительству не стоит пытаться преуменьшить конструктивное предложение президента Путина о проведении в ближайшее время онлайн-конференции на высшем уровне для стран, заинтересованных в сотрудничестве в разработке вакцин от Covid19.”
🔻— Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) September 23, 2020
Don’t try to downplay President Putin’s constructive proposal to hold an online 🔝level conference shortly for countries interested in cooperation in the development of #Covid19 vaccines.
Save American lives. Fight Covid19 - not the Russian Vaccines:
🔻https://t.co/hUpJXxceQV https://t.co/orqOMIrOs6 pic.twitter.com/YhduqGR0qa
Твит российского посольства включает выдержку из заявления, в котором президент Дональд Трамп говорит:
"Я просто хочу вакцину, которая работает. Мне все равно, даже если это другая страна. Я сниму перед ними шляпу.”
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.