Российское посольство в Вашингтоне выступило с резким упреком в адрес правительства США, указав, что ему следовало бы "спасать американские жизни и бороться с коронавирусом, а не с российскими вакцинами".

Это заявление было сделано в ответ на слова, сказанные на брифинге представителем Госдепа, в которых была поставлена под сомнение эффективность формул коронавирусных вакцин, разработанных в России.

В официальном Твиттер посольства России в США написано:

"правительству не стоит пытаться преуменьшить конструктивное предложение президента Путина о проведении в ближайшее время онлайн-конференции на высшем уровне для стран, заинтересованных в сотрудничестве в разработке вакцин от Covid19.”

🔻

Don’t try to downplay President Putin’s constructive proposal to hold an online 🔝level conference shortly for countries interested in cooperation in the development of #Covid19 vaccines.

Save American lives. Fight Covid19 - not the Russian Vaccines:

