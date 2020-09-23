На текущий момент больными коронавирусом считаются 13 депутатов Госдумы, успешно выздоровели — 50. Такие цифры привел председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Политик отметил прирост заболевших за сутки — с 10 до 13 человек.
"Докладываю вам. Если на вчерашний день 10 депутатов было на больничной койке, сегодня 13 на больничной койке",- сообщил Володин депутатам.
Напомним: начиная примерно с середины сентября кривая заболеваемости коронавирусом в российских регионах уверенно двинулась вверх. Так, суточный прирост только за понедельник (21 сентября) составил 6196 человек.
В Роспотребнадзоре уверены: ситуация стабильная, а рост можно списать на традиционный "старт" сезона различных респираторных болезней. Такое мнение озвучила глава ведомства Анна Попова.
"Мы говорили неоднократно, что во второй декаде сентября мы увидим значимые цифры. Каждый случай, который зарегистрирован сегодня, эпидемиологически понятен.
В связи с этим каких-то новых ограничительных мероприятий вводить не следует и не требуется", — подвела итог специалист, призвав всех россиян чаще мыть руки, носить маски и регулярно протирать поверхности.
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