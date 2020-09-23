Число больных коронавирусом депутатов Госдумы растет

На текущий момент больными коронавирусом считаются 13 депутатов Госдумы, успешно выздоровели — 50. Такие цифры привел председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Политик отметил прирост заболевших за сутки — с 10 до 13 человек.

"Докладываю вам. Если на вчерашний день 10 депутатов было на больничной койке, сегодня 13 на больничной койке",- сообщил Володин депутатам.

Напомним: начиная примерно с середины сентября кривая заболеваемости коронавирусом в российских регионах уверенно двинулась вверх. Так, суточный прирост только за понедельник (21 сентября) составил 6196 человек.

В Роспотребнадзоре уверены: ситуация стабильная, а рост можно списать на традиционный "старт" сезона различных респираторных болезней. Такое мнение озвучила глава ведомства Анна Попова.