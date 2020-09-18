Немецкий евродепутат: у нас нет доказательств по "делу Навального"

Призыв Европарламента к расследованию предполагаемого отравления российского оппозиционера Алексея Навального, наряду с новыми санкциями против Москвы, является всего лишь проявлением "антироссийских настроений истеблишмента".

Так считает Максимилиан Кра, член Европейского парламента от партии "Альтернатива для Германии" (AfD).

По его словам,"неясное" дело, связанное с предполагаемым отравлением Навального, было использовано истеблишментом ЕС "для начала очередного раунда избиения Москвы".

Кра пояснил, что его коллеги-евродепутаты не видели ни одного доказательства того, что российское правительство могло иметь отношение к тому, что случилось с Навальным.

"У нас нет доказательств… ни один из членов парламента, которые сегодня проголосовали за санкции, не видел никаких доказательств.нереально ожидать, что дело Навального не будет политизировано, утверждая, что оно абсолютно ясно используется для продвижения антимосковской повестки дня", — говорит германский законодатель.

Напомним, что в четверг утром Европарламент принял резолюцию, призывающую страны-члены ЕС "изолировать Россию на международных форумах", "остановить проект "Северный поток-2" и в приоритетном порядке одобрить очередной раунд санкций против Москвы.

В Москве на резолюцию отреагировали, назвав её проявлением антироссийской истерии.