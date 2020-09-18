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"Антироссийская истерия" - реакция Москвы резолюцию Европарламента

Россия отреагировала на новую резолюцию парламента ЕС, содержащую призыв ввести санкции в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального.

Москва заявила, что "этот шаг лишь разжигает антироссийскую истерию и направлен на срыв проекта "Северный поток-2".

Напомним, резолюция Европарламента призывает провести международное расследование инцидента с Навальным и одобряет предложение Джозепа Боррелла назвать новый пакет антироссийских санкций "в честь борца с коррупцией", аналогично американскому акту Магнитского.

"Акт Навального"

"Новый виток угроз до завершения любого реального расследования ясно показывает, что Брюссель не ищет путей установления истины, а только преследует Москву, — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. — Мы воспринимаем все разговоры о названии этих санкций в честь Навального только как откровенную попытку добавить откровенно антироссийский колорит к новым ограничениям ЕС".

Аналогичный ответ последовал и от постоянного представителя России при ЕС Алексея Чижова, который заявил, что резолюция выглядит крайне поспешной и содержит даже фактические ошибки.

По его словам, прямо называя дело Навального "отравлением", ЕС пытается обвинить Россию в этом инциденте вместо того, чтобы выяснить, что именно произошло.

"Россия найдет способ отомстить, если ЕС решит ввести санкции", — предупредил Чижов.

"Северный поток-2" и "демократизация" России

Помимо вопроса "о Навальном", в необязательной к исполнению резолюции содержится призыв к прекращению строительства газопровода "Северный поток-2" и даже к созданию совершенно новой стратегии "демократизации" России.

"Речь не идет о защите прав человека или демократии, единственная цель этого — поддержание высокой степени антироссийской истерии, в том числе и в отношении проекта "Северный поток-2", — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, назвав продолжающийся скандал "антироссийской театральностью".

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