Россия отреагировала на новую резолюцию парламента ЕС, содержащую призыв ввести санкции в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального.
Москва заявила, что "этот шаг лишь разжигает антироссийскую истерию и направлен на срыв проекта "Северный поток-2".
Напомним, резолюция Европарламента призывает провести международное расследование инцидента с Навальным и одобряет предложение Джозепа Боррелла назвать новый пакет антироссийских санкций "в честь борца с коррупцией", аналогично американскому акту Магнитского.
"Новый виток угроз до завершения любого реального расследования ясно показывает, что Брюссель не ищет путей установления истины, а только преследует Москву, — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. — Мы воспринимаем все разговоры о названии этих санкций в честь Навального только как откровенную попытку добавить откровенно антироссийский колорит к новым ограничениям ЕС".
Аналогичный ответ последовал и от постоянного представителя России при ЕС Алексея Чижова, который заявил, что резолюция выглядит крайне поспешной и содержит даже фактические ошибки.
По его словам, прямо называя дело Навального "отравлением", ЕС пытается обвинить Россию в этом инциденте вместо того, чтобы выяснить, что именно произошло.
"Россия найдет способ отомстить, если ЕС решит ввести санкции", — предупредил Чижов.
Помимо вопроса "о Навальном", в необязательной к исполнению резолюции содержится призыв к прекращению строительства газопровода "Северный поток-2" и даже к созданию совершенно новой стратегии "демократизации" России.
"Речь не идет о защите прав человека или демократии, единственная цель этого — поддержание высокой степени антироссийской истерии, в том числе и в отношении проекта "Северный поток-2", — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, назвав продолжающийся скандал "антироссийской театральностью".
Миф об "эффекте 25-го кадра" оказался поразительно живучим: несмотря на то, что его многократно разоблачали, упоминания о нем как о чем-то реальном до сих пор появляются на страницах СМИ. Мало того, в ряде государств имеются законы, запрещающие использовать этот самый пресловутый эффект при демонстрации на телевидении различных рекламных роликов.