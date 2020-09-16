Российский политик Виктор Медведчук рассказал, что украинский бюджет состоит из долгов более, чем наполовину. А это, по мнению политика, прямой путь к развалу страны.

"Гордиться абсолютно нечем. Формирование 66% доходной части бюджета в 2021 году предполагается за счет внутренних и внешних заимствований. Это называется точка, полный тупик. При том, что и доходная часть бюджета текущего, 2020 года, тоже на 65% формировалась за счет внутренних и внешних заимствований", — заявил Медведчук в интервью украинским СМИ.

"Если мы живем в долг на две трети, то возникает вопрос уже угрозы национальной безопасности. Если страна не может себя содержать, значит, система, выстроенная властью, президент Зеленский и его окружение, кабинет министров и монобольшинство в Верховной раде не способны обеспечить жизнедеятельность Украины", — отметил он.