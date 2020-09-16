Песков: надо прекратить упоминать газопровод в контексте политизации

Дмитрий Песков сообщил, что западным партнерам России определенно не стоит придавать политической "окраски" ситуации по "Северному потоку — 2". Об этом сообщает ТАСС.

"Наверное, надо прекратить упоминать газопровод в контексте какой-либо политизации. Это коммерческий проект, который находится в русле интересов как России, так и стран Евросоюза, в первую очередь Германии", — заявил пресс-секретарь президента для СМИ.

Это заявление стало реакцией Кремля на высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Политик заявила, что отравление Алексея Навального — "часть системы действий РФ на мировой арене", которая остается неизменной, так что "никакой газопровод это не изменит".

В Кремле с такой точкой зрения не согласны: Песков подчеркнул, что Россия готова к сотрудничеству с ФРГ по данному вопросу, но пока "не встречает взаимности".