Украинский президент Владимир Зеленский высказал свою точку зрения на ситуацию вокруг Алексея Навального.
Напомним: накануне оппозиционного политика успешно вывели из комы, он в сознании и помнит всё, что с ним происходило до потери сознания. Навальный уже опубликовал первую запись в соцсетях.
Зеленский отметил, что подобный инцидент — не что иное, как покушение на жизнь человека. Как президент страны от лица её правительства и народа он осудил организаторов покушения и сообщил, что ожидает скорейшего появления подробностей по делу.
"Мы все осуждаем покушение на господина Навального, и весь мир, мне кажется, ожидает больше деталей об этом покушении. И ожидаем, что в ближайшее время они появятся", — подчеркнул Зеленский.
Отметим, что Навальный планирует вернуться в Россию и отказывается остаться жить в Германии.
Дмитрий Песков надеется, что Белоруссия всегда будет для России братской страной и союзным государством.