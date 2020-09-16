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Зеленский: мы все осуждаем покушение на господина Навального

Украинский президент Владимир Зеленский высказал свою точку зрения на ситуацию вокруг Алексея Навального.

Зеленский: мы все осуждаем покушение на господина Навального

Напомним: накануне оппозиционного политика успешно вывели из комы, он в сознании и помнит всё, что с ним происходило до потери сознания. Навальный уже опубликовал первую запись в соцсетях.

Зеленский отметил, что подобный инцидент — не что иное, как покушение на жизнь человека. Как президент страны от лица её правительства и народа он осудил организаторов покушения и сообщил, что ожидает скорейшего появления подробностей по делу.

"Мы все осуждаем покушение на господина Навального, и весь мир, мне кажется, ожидает больше деталей об этом покушении. И ожидаем, что в ближайшее время они появятся", — подчеркнул Зеленский.

Отметим, что Навальный планирует вернуться в Россию и отказывается остаться жить в Германии.

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