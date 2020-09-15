Навальный рассказал, чем займется после выписки

Алексей Навальный, проходящий лечение в ФРГ, рассказал о том, чем займётся после выписки. По словам блогера и политика, он планирует вернуться в Россию и не хочет переезжать в Германию. Данные поступили от высокопоставленного немецкого силовика.

"Он хочет продолжить свою миссию", — цитирует пресса слова собеседника Навального.

Также Навальный не планирует помогать правоохранительным органам ФРГ, поскольку те уже согласились на предложение российских коллег о совместной работе по инциденту.

Ранее ситуацию вокруг отравления Навального прокомментировал президент Франции Эммануэль Макрон. По мнению политика, Навального действительно отравили "Новичком" — в этом он солидарен с коллегами из других стран.

В настоящее время Навальный продолжает лечение к клинике "Шарите", он находится в сознании и уже способен ненадолго встать с постели.