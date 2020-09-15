В Госдуму внесен законопроект о бессрочных контрактах с преподавателями

Сенаторы Ирина Рукавишникова и Владимир Смирнов представили законопроект, согласно которому руководство вузов будет обязано заключать с преподавателями трудовые договоры на бессрочной основе.

Это поможет защитить преподавателей от текущей практики "однолетних" контрактов, которая часто негативно сказывается на процессе обучения.

Авторы законопроекта отмечают, что контракты на год — прихоть именно руководства вузов, поскольку такие "негласные" правила им выгодны: можно, например, законно уволить неугодного сотрудника после окончания контракта.