Сенаторы Ирина Рукавишникова и Владимир Смирнов представили законопроект, согласно которому руководство вузов будет обязано заключать с преподавателями трудовые договоры на бессрочной основе.
Это поможет защитить преподавателей от текущей практики "однолетних" контрактов, которая часто негативно сказывается на процессе обучения.
Авторы законопроекта отмечают, что контракты на год — прихоть именно руководства вузов, поскольку такие "негласные" правила им выгодны: можно, например, законно уволить неугодного сотрудника после окончания контракта.
"При этом технический персонал вузов — бухгалтеры, водители, уборщики — принимается на работу на бессрочной основе", — подчеркивается в пояснительной записке.
"Создавшаяся ситуация негативно воспринимается педагогическими работниками, является источником социального напряжения, отрицательно отражается на моральном климате в коллективе, что в свою очередь снижает качество работы педагогов, а в конечном счете — уровень профессиональной подготовки студентов — будущих специалистов", — комментируют инициативу сенаторы.
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.