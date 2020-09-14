Министр образования России заявил, что большинство вузов прислушались к рекомендации не повышать цену за обучение.

"Мы с ректором МГУ Виктором Антоновичем Садовничим и с Российским союзом ректоров в начале мая договорились о том, что вузы не повышают стоимость обучения, и у нас нет законодательно таких полномочий, что мы могли бы всем вузам своим приказам установить не повышать. Мы рекомендовали. Большинство абсолютное прислушалось. Но вы все знаете, что в стройном ряду найдутся те, кто думает иначе.

Были вузы, повысившие стоимость по некоторым направлениям подготовки. Где-то стоимость была повышена до того, как начался коронавирус, допустим, в январе ", - заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.