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Генсек ООН высказался о российской вакцине от COVID-19

Генсек ООН Антониу Гутерреш выступил с заявлением касательно российской вакцины от коронавируса, ставшей первой в мире. Политик отметил, что пока ожидает данных от специалистов ВОЗ: они проведут оценку вакцины и определят дальнейшие рекомендации. Только после этой процедуры можно будет говорить о безопасности новинки.

Генсек ООН высказался о российской вакцине от COVID-19

"Решения по вакцинам против COVID-19 должны приниматься профессионалами медицинской сферы, в том числе — сотрудниками ВОЗ. И я ожидаю, что они изучат возможные вакцины с должным вниманием и, исходя из этого, дадут рекомендации", — прокомментировал успех российских медиков Гуттереш.

Вакцину разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи, и, по данным представителей разработчиков, у них уже есть заявки на поставку лекарства в более чем 20 стран по всему миру. Суммарно планируется поставить 1 млрд доз, а производить вакцину будут еще в 5 странах.

 

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