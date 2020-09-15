Ряд депутатов изъявил желание войти в группу добровольцев, на которых испытают вакцину от коронавируса "Спутник V".
Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Есть депутаты, которые вошли в группу добровольцев, а вы знаете, что есть в рамках эксперимента такая группа, и они будут проходить вакцинирование", — отметил председатель ГД.
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.