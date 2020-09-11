ЦИК: сообщений о нарушениях рекордно мало

Секретарь комиссии Майя Гришина, работающая в информационном центре ЦИК, сообщает: на "горячую линию" поступило всего 43 жалобы на нарушение хода голосования.

"В этом году у нас информации о нарушениях, о недостатках в избирательной сфере довольно мало, практически на порядок меньше, чем в прошлом году", — сообщила Гришина.

По данным секретаря ЦИК, суммарно в этом году операторы приняли 4229 звонков, но лишь 43 из них касались каких-либо нарушений. В 2019 году за этот же временной период ведомство обработало 4741 звонок, из которых с нарушениями были связан 391.

Из указанных 43 звонков 24 касались тех или иных решений или действий избирательных комиссий, а еще в 13 случаях звонившие жаловались на проблемы с возможностью проголосовать. 2 человека пожаловались на то, что были нарушены правила агитации, 4 — на то, что в ходе голосований применялся административный ресурс. Звонков с сообщениями о том, что голосование фальсифицировано, пока не было, информирует ЦИК.