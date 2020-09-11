Лукашенко приедет в Москву 14 сентября

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что белорусский президент встретится с российским 14 сентября. По итогам встречи не планируется подписание каких-либо договоров или иных документов.

Лукашенко отмечал, что планируемая 14 сентября встреча поможет "расставить точки над i" по некоторым особо чувствительным для двух стран вопросам. В некоторых СМИ заявление трактуют как итоговое решение по вопросу "союзного государства".

"Да, визит Лукашенко действительно состоится в понедельник, 14 сентября. Будет рабочий визит, у него будет общение с президентом Путиным", — подтвердил Песков в ходе общения с представителями прессы. "Возможно, мы проинформируем вас об основных итогах этих переговоров, мы обязательно постараемся это сделать", — ответил Дмитрий Песков на вопрос касательно освещения встречи президентов в СМИ.

Также пресс-секретарь подтвердил данные о том, что обмен вступительными протокольными словами будет показан в трансляциях.