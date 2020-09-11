Лукашенко: я не держусь за власть посиневшими от напряжения руками

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз разочаровал тех, кто ожидает скорого перехода власти в стране.
Он заявил, что перемены произойдут не под давлением уличных протестов, а в соответствии с законом:
"Я хотел бы сказать по-мужски, чтобы не оставить ни слова невысказанным. Меня часто упрекают: "он не уступит власти". Это верно. Не для этого меня народ избрал".
Лукашенко напомнил, что в 90-х "лежала в грязи, и некоторые вытирали об неё ноги":
"Многие помнят этот период. Я не хочу, чтобы Беларусь вернулась в те дни", — заявил он, представляя нового генерального прокурора страны Андрея Шведа. — Никто не посмеет облить грязью власти, вопреки тому, что они (оппозиция) требуют."
Лукашенко подчеркнул, что он не держится за власть "посиневшими от напряжения руками, ради себя самого":
"Рано или поздно эту власть возьмут другие, но они сделают это в соответствии с законом, а не под давлением уличных демонстраций."
Политики стирают грань сатиры и реальности.