Лукашенко: я не держусь за власть посиневшими от напряжения руками

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз разочаровал тех, кто ожидает скорого перехода власти в стране.

Он заявил, что перемены произойдут не под давлением уличных протестов, а в соответствии с законом:

"Я хотел бы сказать по-мужски, чтобы не оставить ни слова невысказанным. Меня часто упрекают: "он не уступит власти". Это верно. Не для этого меня народ избрал".

Лукашенко напомнил, что в 90-х "лежала в грязи, и некоторые вытирали об неё ноги":

"Многие помнят этот период. Я не хочу, чтобы Беларусь вернулась в те дни", — заявил он, представляя нового генерального прокурора страны Андрея Шведа. — Никто не посмеет облить грязью власти, вопреки тому, что они (оппозиция) требуют."

Лукашенко подчеркнул, что он не держится за власть "посиневшими от напряжения руками, ради себя самого":