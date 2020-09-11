Правительство РФ поручило трём банкам спасать экономику Белоруссии

Правительство РФ поручило Сбербанку, ВТБ и ВЭБу провести "спасательную операцию" для белорусской экономики.

Каждый из трёх банков владеет "дочкой" в Белоруссии, поэтому уже в ближайшее время белорусам стоит ждать потока рублёвых кредитов.

Проект курировали Михаил Мишустин и Антон Силуанов, которые лично общались с руководством банков. Политики просили банкиров поддерживать рублевую ликвидность на достаточном уровне, поскольку рынок межбанковского кредитования Белоруссии "находится в состоянии паралича".

"Политический кризис уже усложнил процесс привлечения банками валютной ликвидности, дополнительная турбулентность способна спровоцировать усиленный отток, создавая риски для стабильности", — комментирует эксперт ЦМИ Сбербанка Кирилл Маврин.

Российское правительство, похоже, намерено сделать всё, чтобы предотвратить "украинский сценарий", который закончился для наших финансистов значительными убытками и необходимостью списания множества активов.

На текущий момент доля РФ во внешних инвестициях в Белоруссию составляет около 47%, из которых только госдолг оценивается в 8 млрд.