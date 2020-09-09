Кремль: слияния Белоруссии с Россией не произойдёт

"Абсолютной чушью" назвали в Кремле сообщения касательно объединения России и Белоруссии в одно государство.

Данные о возможном "присоединении" стали поступать после того, как стало известно о планируемом в Москву визите Александра Лукашенко.

"Конечно же, никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита. Это абсолютная чушь", — сказал Песков.

Согласно официальным данным, президенты обсудят несколько ключевых вопросов: госдолг Белоруссии, торгово-экономические отношения и возможную реструктуризацию долгов Минска перед Москвой. Также Александр Лукашенко намерен плотно проработать вопрос дальнейших отношений между Россией и Белоруссией.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что встреча состоится уже в ближайшие две недели. Дмитрий Песков подтверждал факт встречи, но точную дату назвать затруднялся.

Напомним, что Минск 3 сентября посещал Михаил Мишустин, который выразил готовность поддержать суверенитет страны и оказать ей необходимую помощь.