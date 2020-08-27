Правительство Соединённых Штатов ввело новые санкции против нашего государства на основании подозрений в разработке химического оружия. Примечательно, что санкции были введены, в том числе, против НИИ, разработавшего вакцину от коронавируса. А тем временем США так и не уничтожили всё имеющееся химическое оружие.
"Мы, конечно, обратили внимание на упомянутое уведомление американского ведомства. Оно вызывает у нас недоумение. Тем более что никаких доказательств не представлено. Используются знакомые уже размытые формулировки наподобие "наличия весомых оснований полагать", — говорится в заявлении посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова.
Пилоты Ми-8 в Сирии максимально приблизились к американским бронемобилям в ходе дорожного инцидента.