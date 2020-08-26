Дмитрий Песков официально опроверг слухи о том, что Навального отравили по заданию Кремля. Пресс-секретарь президента заявил, что терпеливое отношение к подобным заявлениям отнюдь не значит, что правительство с ними согласно. И добавил, что Кремль сам в первую очередь заинтересован в выздоровлении Навального и выяснении всех обстоятельств.
"Это — российский гражданин, который находится в коме, и мы хотели бы выяснить, что стало причиной этой комы. Надо найти отравляющее вещество. Различные поспешные формулировки, которые так обильно используются, что с высокой долей вероятности это отравление и так далее, мы терпеливо к этому относимся, но категорически не согласны на данной стадии", — сказал Дмитрий Песков.
Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.