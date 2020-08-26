Песков: мы и сами хотим всё выяснить про Навального

Дмитрий Песков официально опроверг слухи о том, что Навального отравили по заданию Кремля. Пресс-секретарь президента заявил, что терпеливое отношение к подобным заявлениям отнюдь не значит, что правительство с ними согласно. И добавил, что Кремль сам в первую очередь заинтересован в выздоровлении Навального и выяснении всех обстоятельств.